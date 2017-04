Wij Nederlanders houden van fietsen. We fietsen naar het werk, we fietsen als we even een boodschapje moeten doen en we fietsen natuurlijk gewoon voor de lol.

Maar als vrouw ben je vast weleens tegen het volgende probleem aange…lopen: met een strakke rok of losse jurk op de fiets. Bij de eerste variant kruipt je rokje steeds omhoog en bij het laatste vliegt ‘ie telkens in je gezicht. Irritant! En heel ongemakkelijk, aangezien de kans groot is dat iedereen kan meegenieten van je ondergoed. Gelukkig is daar heldin Françoise die 3 ontzettend handige tips op een rijtje heeft gezet om dit vervelende fietsprobleem op te lossen!

LEES OOK:

Over de Libelle-vloggers

Onze vloggers zijn bijzonder. Het zijn echte mensen met persoonlijke verhalen. Neem een kijkje in het leven van een dokter, boswachter, mode-expert, tuinier, reisjournalist en visagist en laat je inspireren door hun tips, tricks, avonturen en verhalen.

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron & beeld: Libelle TV