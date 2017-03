Waarom roodharigen de wereld anders ervaren dan de meeste mensen

Hun haar- en huidkleur is niet het enige wat roodharigen bijzonder maakt. Dat komt doordat roodharigen genetisch net even anders in elkaar zitten.

Zo zijn roodharigen veel gevoeliger voor hitte en kou. Uit kleine onderzoeken blijkt zelfs dat roodharigen meer verdoving nodig hebben voor een operatie vanwege die gevoeligheid. Wetenschappers begrijpen nog niet helemaal waarom dat zo is, maar vermoeden dat het te maken heeft met het gen MC1R. Dat gen zorgt ervoor dat hun pigmentatie afwijkt en experts vermoeden dat MC1R tot uiting komt in het gedeelte van het brein dat ook sensaties verwerkt.

In bovenstaande video wordt haarfijn uitgelegd waarom roodharigen net zo bijzonder zijn als ze eruit zien.

Bron: Huffington Post. Beeld: iStock