Roxeanne Hazes openhartig over nieuwe liefde Erik

Roxeanne Hazes is tot over haar over verliefd op haar nieuwe vlam Erik en steekt dat niet onder stoelen of banken.

De twee zijn nog maar een paar maanden samen, maar nu al onafscheidelijk. “Ik het helemaal naar mijn zin met Erik, we genieten lekker van de tijd die we samen hebben”, zegt Roxeanne. Dat de twee blij zijn met elkaar maakten ze nog eens extra duidelijk door samen een tatoeage te laten zetten in Barcelona.

👅 Een foto die is geplaatst door Dochter Dre. 👊😎 ⠀⠀ ⠀⠀ (@roxeannehazes) op 22 Dec 2016 om 12:29 PST

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: Show.nl. Beeld: Instagram.