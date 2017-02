Roxeanne Hazes openhartig over breuk met broer

Roxeanne Hazes vertelt in een interview met Vanessa Bontjes voor Ditjes & Datjes openhartig over de breuk met haar broer. “Loslaten is ook een vorm van houden van.”

In het gesprek benadrukt Roxeanne dat er geen sprake is van ruzie. “We hebben destijds besloten om elkaar de ruimte te geven om te kunnen groeien. Loslaten is op dat moment ook een vorm van houden van.”

Focussen op geluk

Dat het ingewikkeld is, staat als een paal boven water, maar ruzie? Nee. “Ik heb het er heel moeilijk mee gehad, want mijn broertje is altijd mijn beste vriend geweest. Maar er gebeuren ook mooie dingen in mijn leven: ik heb een nieuwe liefde, een onwijs goede band met mijn moeder en werk gaat heel goed – ik bezig met mijn album. Het is fijn om te focussen op dingen waar je gelukkig van wordt en die je graag wilt. Om maar stil te blijven staan bij verdriet, is ook niet altijd goed.”

