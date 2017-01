Roxeanne Hazes laat een tweede (grote!) tatoeage zetten met haar nieuwe liefde

Dat Roxeanne Hazes helemaal gelukkig is met haar nieuwe liefde Erik is inmiddels wel duidelijk. Dit weekend lieten de twee weer samen een tatoeage zetten, en wat voor een!

De vorige gezamenlijke tatoeage was nog een subtiele voorletter, maar deze tatoeage is een stúk groter. Kijk maar even wat Roxeanne en Erik allebei lieten tatoeëren:

Zie ik je zo? 🌌❤️ Een foto die is geplaatst door Dochter Dre. 👊😎 ⠀⠀ ⠀⠀ (@roxeannehazes) op 22 Jan 2017 om 5:49 PST

…ik zie je zo lief 🌳🌕✨🌊 Een foto die is geplaatst door Erik Zwennes (@erikzwennes) op 22 Jan 2017 om 6:06 PST

😏 #esns17 Een foto die is geplaatst door Dochter Dre. 👊😎 ⠀⠀ ⠀⠀ (@roxeannehazes) op 15 Jan 2017 om 6:19 PST



Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: Brunopress.