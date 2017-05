Rustig bijkomen van Koningsdag? Ga lekker naar Zutphen

Reisvlogger Bonnie is vandaag in de prachtige Hanzestad Zutphen. Zutphen, aan de Berkel en de IJssel, is een van de oudste steden van Nederland.

De stad kent een rijke geschiedenis. Dit zie je onder andere terug in de vele kerken, delen van vestingwerken, statige pakhuizen en koopmanshuizen. Als je van de culturele uitstapjes bent, is Zutphen echt wat voor jou. Als je niet zo heel veel zin hebt om de hele dag door de stad te wandelen, kan je natuurlijk ook neerstrijken in één van de vele restaurants en cafés van Zutphen. Voor ieder wat wils!

Over de Libelle-vloggers

Onze vloggers zijn bijzonder. Het zijn echte mensen met persoonlijke verhalen. Neem een kijkje in het leven van een dokter, boswachter, mode-expert, tuinier, reisjournalist en visagist en laat je inspireren door hun tips, tricks, avonturen en verhalen.

Bron & beeld: Libelle TV