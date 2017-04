Dokter Rutger: wat doe je als je een vaginale schimmelinfectie hebt?

Heb je jeuk van onderen, meer afscheiding dan normaal of een branderig gevoel? Dan heb je misschien een vaginale schimmelinfectie.

Een schimmelinfectie krijg je als de schimmels in de meerderheid zijn, dus het normale evenwicht tussen schimmels en bacteriën die in de vagina leven, is verstoord. Dokter Rutger weet precies wat je wel en juist niet moet doen als je hier last van hebt. Misschien vast goed om te weten: “Het is een fabel dat een vaginale schimmelinfectie besmettelijk is.”

Bron & beeld: Libelle TV