Sanne Vogel: "Tonijn is een guilty pleasure, maar déze mag je nog wel eten..."

Tonijn is een van de meest geliefde vissoorten ter wereld. Deze ‘chicken of the sea’ gaat overal als zoete broodjes over de toonbank. Je kunt verse tonijn op ontzettend veel manieren eten: in sushi, als steak of heerlijk in een salade.

Sanne ‘Birdy’ Vogel laat zien hoe je de Albacore tonijn klaarmaakt. Dit is een witte tonijn én de enige soort die niet met uitsterven wordt bedreigd.

Het koken én eten is weer een waar spektakel. Beste vriend Noah komt ook even langs, maar hij is niet de enige die mee wil genieten van het lekkere eten…

Over Birdy’s Kitchen

Sanne Vogel is actrice, schrijfster en regisseuse. Haar aller-, aller-, ALLERgrootste hobby is koken. Ze verzint al jarenlang de meest fantastische recepten die ze in haar keuken in Amsterdam met alle liefde uitprobeert. Niet zo gek dat haar huis vaak vol zit met vrienden die rond etenstijd ‘spontaan’ aanschuiven.

Sanne: “Ik krijg uitslag en buikpijn van tarwe’s en koemelkproducten. O, en ik word van alles dik. Ik heb een stofwisseling om van te huilen. Ik heb daarom een totaal eigen manier van koken ontwikkeld, die 50% veganistisch is, 40% vegetarisch, 5% vis en 5% kip.”

Ben jij zo’n iemand die altijd maar weer komt aanzetten met spaghetti bolognese, kip tandoori of lasagne? Of gewoon bestelt… Sanne laat zien dat het ook anders kan. In haar kookprogramma Birdy’s Kitchen maakt Sanne goddelijk lekkere gerechten en wordt ze gefilmd door haar broer Robin.

Bron & beeld: Libelle TV