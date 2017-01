Vader in spe Sascha Visser deelt echofoto van zoontje

Presentator en acteur Sascha Visser is dolbij dat zijn vriendin Giorgia Voorthuis in verwachting is. Vandaag was de 20 wekenecho en het stel kon het niet laten om de echofoto te delen. ‘Een kerngezond kereltje’, schreef de trotse vader erbij.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP