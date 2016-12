Het schattigste wat je vandaag gaat zien: panda worstelt met sneeuwpop

Hoe meer dierenfilmpjes, hoe beter. En dit is dan ook wel weer een héél schattig filmpje van een panda die worstelt met een sneeuwpop.

Het filmpje is gemaakt in de dierentuin van Toronto en zij deelden de video ook op Facebook. De schattige panda die speelt met een sneeuwpop en erop probeert te klimmen, verovert de harten van mensen op internet. De video is inmiddels al 600.000 keer bekeken. En wij snappen heel goed waarom.

Bron: AD.nl. Beeld: Kijk