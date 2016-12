Schoenen te krap? Rek ze op zónder ze in te lopen

Die nieuwe mooie leren laarsjes, daar ben je zielsgelukkig mee! Het liefst trek je ze vanavond nog aan naar die verjaardag. Alleen is er één probleempje… Ze zitten wat strak en dat betekent pijnlijke, afgeknelde voeten aan het eind van de avond. De enige oplossing hiervoor is dat je de schoenen van te voren goed inloopt. Vergt wel wat doorzettingsvermogen, want het kan flink pijn doen! Zeker als je de uitdaging aanmoet met wat stugger leer. Of je pakt gewoon de föhn erbij. Huh, hoe dan? Kijk gauw hoe het óók kan!

Libelle TV

Libelle TV biedt inspiratie voor elke dag en vooral jouw dag. Bekijk dagelijks gratis de mooiste video’s en Libelle-programma’s die je raken.

LEES OOK:

Productie: MPG