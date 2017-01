Eenvoudig zelf een schouw of keukenwand betegelen

Leuk, al die inspirerende, hippe tegelwandjes op Pinterest en in de woonbladen. Zo’n visgraatpatroon in je keuken… Prachtig. Maar ja, kost ook een bom duiten om dat te laten betegelen. Welnee. Even voorstellen: Libelle’s eigen doe-het-zelver Fleur.

Fleur is niet bang om de mouwen op te stropen en zelf een boormachine of nijptang op te pakken. Voor een tegelwandje draait ze haar hand niet om. Oók niet voor een patroon zoals de visgraat. In deze instructievideo laat Fleur je zien hoe je zelf de achterwand in je keuken kunt betegelen. Zo makkelijk kan het zijn. Succes! Stuur je ons een foto van het resultaat?

Deze producten heb je nodig:

– Lichtgrijze tegel 7 x 27 cm type ‘Kol code 1371852’ €63,50/m2 – bestel altijd ±10% tot 15% extra tegels i.v.m snijverlies en het visgraatpatroon

– Multiplexplaat Powerplex Pure exterieur maat 2240 x 1220 x 18 mm €46,75 – Laat een paneel op maat zagen, passend in de schouw

– Voorstrijkmiddel Eurocol 99 dispersieprimer €5,75

– Superelastische pastategellijm Eurocol 682 voor wandtegels €16,65

– Voegmortel Forbo Eurocol speciaalvoeg 706, kleur zilvergrijs €6,95

– Mixer Kaufmann mixer turn 70 x 400 mm voor op de boormachine €8,75

– Inwasspaan Kaufmann zwart rubber €6,55

– Tegelsnijder 400 mm €15,70 – of huur er een

– Lijmkam fijn €1,99

– Winkelhaak Wolfcraft 300 mm €14,18

– Duimstok BMI €4,95

– Japanse spatel Hufa €3,35

– Tegel nijptang Hufa €8,75

– Tegelzaag Hufa €5,50

– Tegelvijl Hufa €9,95

– Tegelkruisjes Kaufmann 2 mm €1,50 voor 250 stuks

– Zweihaak Wisvo €5,20 – handig voor het uitmeten van de zaaghoeken op de tegel

– Beschermingsbril €15,50

Stap voor stap werkbeschrijving: paneel betegelen

1. Bereken de oppervlakte van de te betegelen nis (oppervlakte = lengte x breedte of hoogte).

2. Bestel altijd ±10% meer tegels dan je hebt berekend i.v.m snijverlies en het visgraatpatroon.

3. Laat een multiplexplaat van 18 mm (deze dikte is tegen het kromtrekken) op maat zagen in de bouwmarkt.

4. Lees van alle materialen die je toepast altijd de gebruiksaanwijzing.

5. Strijk de plaat voor met Eurocol 99, een impregnerend voorstrijkmiddel dat de plaat afdicht en zorgt voor een betere hechting.

6. Meet met een duimstok en een winkelhaak vanuit het midden het visgraatpatroon zo uit dat er zo min mogelijk snijverlies is. Een middellijn als hulplijn voorkomt schuin gaan.

7. Smeer de tegels in met Eurocol 682, een superelastische wandtegellijm voor binnenwanden.

8. Plaats de tegel direct in het lijmbed (er is een minimaal contactvlak van 60% vereist van de tegel met de lijm). Gebruik een winkelhaak om zeker te weten dat je hoek goed is. Werk vanuit het midden naar beide zijkanten toe.

9. Span (tijdelijk) een uitlijnkoord verticaal over het midden van de plaat met tegels om zo alle middelste tegels op precies dezelfde plek te laten kruisen.

10. Snijd de tegels aan de randen van de schouwplaat op maat met een tegelsnijder. Meet de hoek uit met een zweihaak.

11. Mocht er een kleine braam aan de snijrand zitten dan is deze makkelijk weg te vijlen met een tegelvijl.

12. Ter controle van de onderlinge tegelafstand kan er eventueel gebruik worden gemaakt van tegelkruisjes. Knip van de kruisjes een van de vier benen af met een schaar. Zodat ze bruikbaar zijn in dit visgraatpatroon; 2 mm is de minimale voegdikte bij een wandtegel.

13. Laat de tegellijm minimaal 24 tot 48 uur drogen voordat je gaat voegen. Verwijder eerst de tegelkruisjes.

14. Mix de voegmortel volgens voorschrift met een mixer, geschikt voor op de boormachine, in een plastic emmer. De ideale verwerkingstemperatuur is 20º C (minimaal 5º C).

15. Breng de voegmortel in een haakse beweging over de tegels aan met een inwasspaan.

16. Laat het voegsel goed aantrekken alvorens na te sponzen. Gebruik bij het nasponzen een harde viscose spons. Let op: gebruik geen overmatig water. Knijp de spons goed uit voor je hem gebruikt.

M.m.v. Humade, Hornbach, Ikea, Phoenix Coatings, Kol Tegels, Carte Colori, Suit’d Suits

