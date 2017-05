De lente is begonnen. We zien weer voor het eerst blote benen, leuke sportpakjes voorbij rennen en de zon schijnt. Er hangt iets in de lucht en we krijgen zin om te jagen.

Maar wat als je al jaren in een vaste relatie zit? Seksuoloog Astrid Kremers geeft leuke tips hoe je je relatie én je seksleven een lenteboost kunt geven!

Over Vraag het de expert

In deze rubriek vragen we een bekende expert naar zijn of haar advies over een specifiek onderwerp. Heb jij een vraag over wat dan ook waar je graag antwoord op wilt hebben, mail dan naar: post@libelletv.nl.

Bron & beeld: Libelle TV