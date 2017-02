Je sensueel voelen en dat uitstralen? Dat doe je zo!

Sensualiteit moet je niet verwarren met seksualiteit, ook al zijn het 2 woorden die erg op elkaar lijken en ook qua betekenis vrij dicht bij elkaar liggen…

Er is een duidelijk verschil! Seksualiteit gaat meer om aantrekkingskracht tussen man en vrouw (soms kan je niet met elkaar praten maar wel heel goed met elkaar vrijen). Sensualiteit juist over de streling van de zintuigen: heel bewust genieten van wat je voelt en ervaart. Dat laatste is erg belangrijk, want wat je voelt van binnen, straal je uit naar buiten. Maar hoe doe je dat nou precies: bewust genieten? Guusje laat je zien hoe!

Bron & beeld: Libelle TV