Shakshuka (ofwel eieren in pittige tomatensaus) – heerlijk én makkelijk

Shakshuka heeft alle ingrediënten voor een succesvol gerecht: makkelijk te maken, snel klaar en je kan er je eigen draai aangeven.

Shak… wat? Shakshuka! Het is een gerecht van Oosterse afkomst – met veel kruiden – en het is een stuk minder ingewikkeld dan dat het klinkt. Eigenlijk is het niet meer dan eieren pocheren in een pittige tomatensaus. En het is zo ontzettend lekker! Om de hele dag door te eten (ja écht, ook als ontbijt).