Vrouw in totale shock nadat haar man een makeover krijgt

De man van Lori had al 20 jaar zijn haar niet geknipt en droeg ook al jaren een baard zo lang als die van Sinterklaas. Lori wilde heel graag haar man weer eens zien zoals ze hem had leren kennen, met gladgeschoren wangen. Hij stemde in met een makeover en het resultaat is verbluffend!

Bron: Grazia, Kijk. Beeld: Istock