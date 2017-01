Lang leve de wetenschap én gulle gevers: Siamese tweelingbroertjes succesvol van elkaar gescheiden

Een stel is de gulle gevers die het mogelijk maakten hun Siamese tweeling van elkaar te scheiden, eeuwig dankbaar: dankzij een crowdfundingsactie was de 60.000 dollar die nodig was voor de operatie binnen mum van tijd ingezameld.

Tot de zoontjes van Yu Dang and Zhou Li geboren werden, had het stel geen idee dat Yu Ce Yuan and Yu Ce Xiang – bijnamen: James en Harley – een Siamese tweeling waren. De baby’s kwamen op buikhoogte aan elkaar vastgegroeid ter wereld en deelden een lever, het heupbeen en darmen.

3D-printer

Lang leve de medische wetenschap en technologie, want door het gebruik van een nieuwe 3D-printtechniek wisten de knappe koppen zorgvuldig hun bekkenholte te reconstrueren.

In de steek laten? Nooit!

De ouders van de tweeling wonen in een van de armste regio’s van China, waar het gebruikelijk is om kinderen met geboren afwijkingen of handicaps in de steek te laten, maar Yu Dang and Zhou Li weigerden hun baby’s op te geven. “Ze zijn mijn vlees en bloed, en ik zou ze nooít aan iemand anders geven”, vertelt hun moeder.

Operatie geslaagd

Voor de ouders was de uren durende operatie vanzelfsprekend zenuwslopend. Hun grootste angst was het scheiden van de baby’s zou mislukken dat ze huiswaarts moesten met nog maar één van hun zoontjes. Gelukkig liep het goed af en lijken James en Harley een mooie toekomst tegemoet te gaan. Hun vader en moeder zijn de artsen zo vreselijk dankbaar dat ze hopen dat hun zoontjes ‘later als ze groot’ zijn ook voor een carrière als dokter kiezen. “Zonder artsen hadden zij niet het leven dat ze nu kunnen leiden.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!



LEES EN KIJK OOK:

Bron: Little Things. Beeld: KIJK