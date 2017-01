Skiër valt van 45 meter hoge klif af: ‘Ik dacht dat ik dood was’

Toen de 25-jarige Devin Stratton ging skiën met een camera op zijn jas, had hij nooit gedacht dat hij zulke spannende beelden zou maken. Hij dacht dat hij een veilige route koos door andermans spoor in de sneeuw te volgen, maar niets bleek minder waar…

Devin vloog plotseling in volle vaart van een klif af van ruim 45 meter hoog. “Mijn eerste gedacht was: ‘ik raak verlamd’, maar toen ik zag hoe diep ik zou vallen, wist ik zeker dat ik dood zou gaan.”

Ski kwijt

Nadat hij was neergekomen, duurde het een paar seconden voordat hij zich realiseerde dat hij nog leefde. Devin begon zijn vriend te roepen, die een stukje achter hem had geskied. Samen zochten ze naar zijn ski, die hij tijdens de val was kwijtgeraakt. Daarna wist Devin zelf naar huis te skiën.

Geen schrammetje

“Ik heb zoveel geluk gehad dat ik nog leef en niet eens een schrammetje heb”, zegt Devin. Hij denkt dat de diepe zachte sneeuw en zijn rugzak zijn leven hebben gered. Ondanks zijn ‘bijna-doodervaring’ blijft Devin skiën, al zal hij voortaan wel wat beter opletten en langzamer gaan op onbekend terrein.

Bron: Washington Post. Beeld: Istock