Precies een maand na de geboorte van haar dochter Céla Lynn, deelt Sophie de Buisonjé een bijzondere foto op Instagram.

Op 28 januari zijn Xander en Sophie de Buisonjé de trotse ouders geworden van Céla Lynn.

Draagmoeder

Céla Lynn is via een draagmoeder ter wereld gekomen. Toen in 2013 bij Sophie een semi-goedaardige tumor uit haar buikholte werd verwijderd, werd haar direct afgeraden nog eens zwanger te worden.Het stel koos daarom voor een draagmoeder in de Verenigde Staten.

