Vorige week heeft onze sportieve Lot al een paar makkelijke combinatie-oefeningen laten zien. Deze week krijgen we er nog drie cadeau van onze sportvlogger. Het enige wat je nodig hebt, is een (water)flesje en wat ruimte om je benen te strekken. Het fijne aan oefeningen waarbij je heel je lijf moet gebruiken, is dat je meer calorieën verbrandt. Bovendien zijn ze ook ideaal als je minder tijd hebt, maar toch even aan je lichaam wil werken. Veel succes met sporten deze week.