Simone kookt moeders stamppot met havermoutballen uit oorlogstijd

“Ik kon mijn moeder niet bellen om te vragen hoe lang de andijvie moest koken, dus zocht ik dat op in haar kookboek”, vertelt Simone Gerard.

Haar moeder overleed toen zij bijna 5 jaar oud was. Op haar 22ste vond Simone het kookboek van haar moeder in een geheimzinnige kist. Het boek staat vol recepten en begint met een gedicht uit 1941. “Het eerste recept is ‘abrikozenkoek’. Maar er staan ook recepten voor speksaus en ‘bonenfilosoof’ in. Ik denk dat dit boekje met name in de oorlogs- en crisistijd is gebruikt.”

Maak het pittig van smaak en vooral niet te flauw, schrijft haar moeder over de andijviestamppot met havermoutballen. “Dat herken ik wel van mezelf. Ik heb een enorme hekel aan flauw eten.” Simone heeft het recept van vandaag met verbazing gelezen, maar nog nooit eerder gemaakt. Dit is dus de primeur!

Bron & beeld: Libelle TV