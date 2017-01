Wat doe je als je snotterend in bed ligt? Voorbijgangers zijn unaniem: je perst een paar sinaasappels in de hoop dat je sneller opknapt. En om te voorkomen dat je überhaupt ziek wordt kun je het beste dagelijks een dosis vitamine C nemen. Maar is dat echt zo? Zorgt vitamine C voor een verhoogde weerstand? Hoogleraar voeding Martijn Katan laat er zijn wetenschappelijke licht over schijnen… En daar doen we allemaal ons voordeel mee.