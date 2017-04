De stylingtak, ken jij ‘m al? Onze styliste Marit wel. Het is een tak – ja, zoals aan de bomen – die je 3x op een wel heel praktische en leuke manier kunt gebruiken in de slaapkamer.

Handig voor als je een saai kledingrek hebt of een juwelenkist waarbij alle kettingen en armbandjes in de knoop liggen. En leuk om een botanisch hoekje mee te creëren. Het is simpel, maar toch heel sfeervol. Kijk gauw hoe!

Over Stylen met Marit

Marit is woonstylist bij Libelle en als geen ander op de hoogte van de laatste trends op interieurgebied. Samen met haar Italiaanse man en dochtertje van 6 woont ze in een gezellige buurt van Amsterdam. Haar interieur is een bron van inspiratie: als je bij haar naar binnen stapt, krijg je direct zin om thuis aan de slag te gaan.

In ‘Stylen met Marit’ geeft Marit tips en tricks uit haar eigen woning, die jij thuis ook kunt toepassen. Met haar aanwijzingen tover je jouw huis supersnel om tot een prachtig paleisje.

Bron & beeld: Libelle TV