Tandarts laat goedlachse serveerster achter met big smile en bijzondere boodschap

Een serveerster die een fooi krijgt, is allesbehalve nieuwswaardig, maar in het geval van Rosalynd Harris uit Washington D.C. kwam een verslaggever van ‘Fox 5’ tóch even verhaal halen.

Een tandarts uit Texas was in Washington D.C. voor de inauguratie van Donald Trump en lunchte met twee vrienden in het café waar Rosalynd werkt. Nadat hij was vertrokken, vond zij niet alleen een royale fooi, maar zag ze dat hij ook een bijzondere boodschap voor haar had achtergelaten.

I love your smile

Bovenop de rekening van 72,60 dollar gaf hij een fooi van 450 dollar. Sodeju, thank you! Maar minstens zo’n mooi gebaar was de tekst die hij voor de goedlachse serveerster op het bonnetje schreef: ‘We hebben misschien verschillende culturele achtergronden en zijn het over bepaalde kwesties wellicht oneens, maar als iedereen hun vriendelijkheid zou delen zoals jij met je prachtige lach, zou ons land één zijn. Geen ras, geen geslacht, gewoon: Amerikaan. God bless.’

Verrassing van formaat

Hun politieke opvattingen lopen hoogstwaarschijnlijk uiteen, maar Rosalynds vriendelijkheid en glimlach waren voor de tandarts genoeg redenen om haar te verrassen. En dat is gelukt: “Het is echt geweldig en stimuleert me om mijn werk te blijven doen met dezelfde houding en energie.”

