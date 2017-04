Tennissers Frances Tiafoe en Mitchell Krueger zullen hun duel tijdens de Sarasota Open in Florida niet snel vergeten. Terwijl het hele publiek stil was voor de opslag van Tiafoe, klonk er opeens een hard gekreun uit een appartement in de buurt. Een stelletje was daar druk met elkaar bezig in bed, maar deed dat een tíkkeltje luidruchtig…

De artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron & beeld: Kijk