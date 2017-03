In 1989 kende nog niemand de naam van Brad Pitt. Maar zijn gezicht was wel zeer regelmatig op tv te zien: in deze Amerikaanse commercial van chipsfabrikant Pringles. Wat een jonkie was het nog!

Toen deze reclame werd opgenomen was Brad 26 jaar oud. Pas 2 jaar later brak hij echt door als acteur door zijn rol in de film Thelma and Louise uit 1991. Daarna kwamen er nog tal van kaskrakers en sindsdien is hij niet meer weg te denken uit Hollywood.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

LEES OOK:

Bron & beeld: Youtube