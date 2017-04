De paus heeft een brief gestuurd aan de ernstige zieke Tijn Kolsteren uit Hapert. Tijn was even wereldberoemd met zijn nagellakactie voor Serious Request, waarmee hij 2,5 miljoen euro ophaalde.

In de brief schrijft de paus dat hij zijn zegen heeft uitgesproken over het jongetje, dat lijdt aan hersenstamkanker. Ook heeft paus Franciscus een borstkruis opgestuurd en een foto van hemzelf.

Gegrepen door de actie

De post van de geestelijk leider komt dankzij een brief die de Nijmeegse jezuïet, Johan Flapper, stuurde aan de paus. Johan was zo onder de indruk van de actie van Tijn dat hij de paus een brief stuurde om aandacht te vragen voor het mannetje. “Tijn heeft zich ingezet voor andere kinderen zodat zij ouder mogen worden dan hij. Dat heeft heeft me gegrepen”, aldus Johan.

Johan wil de pauselijke post zo snel mogelijk bij Tijn krijgen.

Bron: Show.nl, Beeld: Show