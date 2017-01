Toekomstige oma wordt op heel originele manier verrast: ‘Baby aan boord’

Wat is er leuker dan je familie te verblijden met babynieuws? Deze toekomstige mama weet haar eigen moeder op een wel heel originele manier te verrassen: via de gps van haar auto. Maar de reactie van de oma in spe is misschien nog wel het allermooiste…

Bron: Little Things. Beeld: Kijk