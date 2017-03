Touriya haalt snoeihard uit naar haar voormalige hartsvriendin Sylvie

Toen Sylvie Meis en Touriya Haoud aan de wieg van hun carrière stonden, gingen de twee door dik en dun. Inmiddels is de vriendschap op z’n zachtst gezegd bekoeld.

Touriya vindt het namelijk nodig om snoeihard uit te halen naar haar voormalig hartsvriendin. “Zij heeft mij in een slecht daglicht gezegd en de media ging daar in mee. Ik heb Sylvie heel erg beschermd, want als ik zou willen kan ik heel wat verhalen over haar vertellen.”

Slachtofferrol

Volgens Touriya kruipt Sylvie in de slachtofferrol om haar eigen fouten te maskeren. “Die kan met haar lieve gezichtje de hele wereld daarin meenemen. Ze heeft geen genade toe naar mensen. Sommige mensen doen alles voor hun carrière en status.” Miauw.

