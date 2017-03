Daar is ie dan: de trailer van het vervolg van ‘Love Actually’

Morgen is het zo ver! Het langverwachte vervolg op de film Love Actually wordt dan uitgezonden op BBC. En vandaag kregen we alvast een voorproefje: de trailer van de film staat online!

Het vervolg op Love Actually is geen lange speelfilm, maar een korte film van 10 minuten. In de trailer zien we veel oude bekenden voorbij komen, zoals Keira Knightley, Andrew Lincoln, Hugh Grant en Colin Firth. De film laat zien hoe het nu, 13 jaar later, met de karakters uit Love Actually gaat.

Red Nose Day

De film heet ‘Red Nose Day Actually’ en is opgenomen in het kader van Red Nose Day, een grote inzamelingsactie die om de 2 jaar plaatsvindt met een avondvullende tv-show vanaf 20:00 uur op BBC1.

