Met een trapsticker is jouw trap binnen een uur een eyecatcher

Heb je thuis ook een saaie witte trap en vind je dat ‘ie best wel een beetje kleur kan gebruiken? Marit laat je zien hoe je de trap met gemak binnen een uur omtovert tot een leuke eyecatcher. Doe je gewoon even, met een trapsticker.

De trapsticker is heel makkelijk aan te brengen met een vochtige doek en het goede nieuws is dat de sticker dus 0 sporen van lijm achterlaat. Lijm is namelijk helemaal niet nodig: dát is pas fijn! En ben je toe aan weer iets anders, dan haal je die sticker gewoon zonder problemen weer van je trap af.

Is het motiefje van Marits trapsticker niet helemaal jouw ding? Er zijn maar liefst 20 dessins mogelijk, dus voor ieder is wat wils. Tóch leuk, die Marokkaanse tegeltjes? Voor de video is de “Mosaic tiles green” gebruikt. Je bent €195,- kwijt voor de complete trap (stairstickers, www.behangfabriek.com)

Bron & beeld: Libelle TV