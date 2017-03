Patrick en Dayenne trouwden in de snackbar: “Hier ligt ons hart”

Patrick en Dayenne uit Spijkenisse werden verliefd in een snackbar. Hij vroeg haar ten huwelijk in een snackbar, en gisteren gaven ze elkaar het jawoord in – hoe kan het ook anders – een snackbar!

Ze zeggen zelf dat door hun aderen geen bloed stroomt, maar frituurvet. Het koppel is 11 jaar samen en trouwde gisteren in hun eigen snackbar, die ze sinds 6,5 jaar samen runnen. Patrick vroeg Dayenne ‘op zijn knieën tussen de frietjes’ ten huwelijk. Er was dus geen twijfel over mogelijk waar hun bruiloft plaats moest vinden: tussen de frietjes!

Bron & beeld: Hart van Nederland