Tuinvlogger Loes: zo snoei je de druivenplant!

Als jij in je tuin een druivenplant hebt staan, weet je misschien wel dat je hem in de winter moet snoeien. En zo niet, dan weet je het nu! Om in de zomer lekkere druiven te oogsten, is het snoeien van de plant heel erg belangrijk. In de winter staat de sapstroom stil. Hierdoor kan je plant tijdens het snoeien niet doodbloeden. In de zomer zou je hem eventueel ook kunnen snoeien, maar dan zal het houtgewas wél gaan bloeden en dit kan resulteren in een sterk verzwakte plant of zelfs in een dode plant. Beter is het dus om in de winter aan de slag te gaan. Maar hoe snoei je deze plant nou precies? Tuinvlogger Loes gaat haar druivenplant snoeien en laat je precies zien hoe het moet!

