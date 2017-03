Tuinvlogger Loes: Zo verzorg je je kamerplant

Vandaag is Loes niet te vinden in de tuin, maar in “De Wildernis”, een winkel in Amsterdam waar ze de mooiste kamerplanten verkopen.

Loes is een echte plantenliefhebber en ze weet praktisch alles, maar in de verzorging van kamerplanten is ze toch niet de allerbeste. Ze is daarom deze keer niet alleen, maar met verkoopster Iris, haar redster in nood. Iris legt ons haarfijn uit hoe je elke plant moet verzorgen. Een vlog bomvol goede tips voor de kamerplant dus. Al benieuwd? Kijk mee.

Libelle TV

Libelle TV biedt inspiratie voor elke dag en vooral jouw dag. Bekijk dagelijks gratis de mooiste video’s en Libelle-programma’s die je raken.

LEES OOK:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron & beeld: Libelle TV