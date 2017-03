Tuinvlogger Loes: alles over planten kopen in een tuincentrum

De favoriete plek van onze tuinvlogger Loes is – naast haar eigen tuin – het tuincentrum. Als echte plantenliefhebber is dit natuurlijk het walhalla.

Je kunt er volgens Loes elke maand naartoe gaan en elke maand weer nieuwe bloeiende planten zien en kopen. Dat maakt het gelijk ook wat lastiger. Want wat moet je nu kopen en wat pas later? En hoe vind je een bepaalde plant terug waarvan je de naam bent vergeten? Dat en meer in deze leuke vlog. Kijk mee.

Over de Libelle-vloggers

Onze vloggers zijn bijzonder. Het zijn echte mensen met persoonlijke verhalen. Neem een kijkje in het leven van een dokter, boswachter, mode-expert, tuinier, reisjournalist en visagist en laat je inspireren door hun tips, tricks, avonturen en verhalen.

LEES OOK:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron & beeld: Libelle TV