Het was een bittere pil voor Julie McConnel. Toen ze op haar 45e zwanger werd, hoopte ze op een meisje. Het werd een twee-eiige tweeling met downsyndroom.

Julie had al 3 kinderen uit een eerder huwelijk. Met haar tweede man, Dan, had ze ook al een zoontje. Ze vonden beiden dat ze te oud waren om de jongetjes waarvan ze nu zwanger was alle speciale zorg en aandacht te geven die ze verdienden. Omdat Julie geen abortus wilde laten plegen, besloten ze de baby’s op te geven voor adoptie.

Maandenlang uitstel

Ze vonden een gezin dat de tweeling wilde adopteren. Dat liep uiteindelijk anders dan gepland: de familie bleek opeens toch erg op te zien tegen de adoptie. Ze stelden het tekenen van de adoptiepapieren maandenlang uit, voordat ze uiteindelijk toch afhaakten. Julie en Dan zagen dit als een teken.

Onvoorwaardelijke liefde

Om zich in te lezen en leven hoe het zou zijn om twee kleintjes met het syndroom van Down te verwelkomen, namen ze contact op met een oudervereniging bij ze in de buurt. Tijdens een picknick hoorden ze de ervaringsverhalen over andere gezinnen en die trokken ze over de streep. Julie: “Het was lastig voor me om de verhalen te horen toen ik zwanger was, maar… je houdt sowieso van je kinderen.”

Helemaal weg van ze

In het derde trimester besloten Julie en Dan dat ze de tweeling zelf zouden opvoeden. “Het leek wel of mijn hart ontplofte toen ze werden geboren”, vertelt Julie. “Ik ben helemaal weg van ze. Het is moeilijk om mijn leven voor te stellen zonder Milo en Charlie.”

