Bijzonder: deze tweeling werd in twee verschillende jaren geboren

Een paar dagen oud en ze hebben nu al een goed verhaal om later te vertellen. Deze tweeling werd namelijk in verschillende jaren geboren terwijl er eigenlijk maar 11 minuten tussen zat.

Hoe dat kan? Het ene jongetje werd op 31 december 2016 om 23:50 geboren en het andere jongetje 11 minuten later op 1 januari 2017 om 00:01. Een verpleegster van het ziekenhuis in Arizona (USA) waar de tweeling Sawyer en Everett Shaw is geboren, zegt dit in 25 jaar nog niet eerder te hebben meegemaakt. Ze zijn de wel een tweeling, maar officieel dus niet op dezelfde datum jarig.

Arizona twins born in different years https://t.co/sKhN1DodO9 pic.twitter.com/nRaT1GHkHr — KHOU 11 News Houston (@KHOU) 2 januari 2017

Twins delivered 10 minutes apart at an Arizona hospital have different birth years https://t.co/nMOw7R5MZn pic.twitter.com/urMXO6sid3 — New York Post (@nypost) 2 januari 2017



Bron: 12news.com. Beeld: Twitter.