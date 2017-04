Hoe bijzonder: tweeling geeft elkaar een kus op de echo

Alsof ze wisten dat er werd meegekeken: deze tweeling gaf elkaar een kus op het moment dat hun moeder een echo van ze liet maken.

De zwangere Carissa liet met 24 weken een echo van haar tweeling maken toen de twee elkaar net een kus gaven. “In de 2D-echo die je bij de arts laat maken, zie je hun gezichtjes nooit zo dicht bij elkaar. Dat was een grote verrassing”, vertelt de moeder.

Schoppen

“Je ziet hoe hun mond open en dichtgaat. Het begon toen Bella een kus gaf op Callies wang. Twee weken daarvoor schopten ze elkaar nog”, grapt Carissa.

Chanteren

“Die echo was onbetaalbaar”, zegt papa in spe Randy. Ze weten al dat ze de identieke meiden Isabella en Callie gaan noemen. “Ik weet niet of ze in de toekomst net zoveel van elkaar zullen houden als op deze foto, maar anders hebben we in ieder geval iets in handen om ze te chanteren.”

LEES OOK:

Bron: ABC News. Beeld: KIJK