Vader en dochter veroveren het internet met een schattig duet

Vaders en dochters kunnen er veel hobby’s op na houden, maar samen een duet zingen doen niet veel vader-dochterduo’s. Dave en Claire wel, én goed ook.

Een jaar geleden begonnen Dave en zijn 4-jarige dochter Claire Crosby samen een kanaal op YouTube. Ze delen hier video’s van hun dagelijks leven en doen ook af en toe een duet. En dat is niet zomaar een lied, maar een héél schattig duet met de vader op de gitaar en het kleine meisje dat de nummers uit volle borst meezingt. Deze keer spelen ze ‘You’ve got a friend in me’ en het moment dat het meisje begint te zingen, zorgt zeker voor kippenvel.