Toen vader Russ hoorde dat er een vader-dochterbal op de school van zijn dochtertje Angelina (10) was, vroeg hij haar of hij misschien nog een tweede ‘date’ mee mocht nemen: haar beste vriendinnetje Ellcy. De reden is helaas heel verdrietig.

De vader van Ellcy was in 2016 overleden en Russ gunde haar ook een mooi vader-dochterbal, net als zijn eigen dochter. “Ik weet dat het eigenlijk jouw avond is”, zei hij tegen Angelina. “Maar wat denk je ervan als we er een dubbeldate van maken?”

Succes

Angelina was het daar helemaal mee eens. Elcy is al sinds de kleuterklas haar beste vriendin. De avond was zo’n succes dat Russ al plannen aan het maken is voor een vervolgdate met de 2 meiden.

Bron: ABC. Beeld: Kijk