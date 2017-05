Nadat zijn baasje was vermoord, leefde terriër Freya 5 jaar lang vastgebonden in een kelder. De hond is vrijgekomen, maar de manier waarop is hartverscheurend…

De ketting dat om zijn pootje zat begon na verloop van tijd zo’n pijn te doen, dat de hond een stuk van zijn eigen ledemaat af kauwde om los te komen.

Hooi en water

Al die jaren werd Freya in leven gehouden door buren, die hem hooi tegen de kou en water tegen de dorst gaven. Verder was de viervoeter aan zijn lot overgelaten. Waarom de buren niet eerder hulp inschakelden, is een raadsel. Ook wordt niet duidelijk waarom zijn baasje vermoord is.

Kleine grote vriend

Gelukkig werd Freya opgevangen door een hondenasiel. Die trof de hond enorm mensenschuw en dus gewond aan. Zijn herstel was dan ook pittig. Toch is de hond inmiddels flink opgeknapt en kwispelt zijn staart overuren. Mede dankzij zijn grote kleine vriend Little Pinky, een zwerfhondje dat je in de video ziet.

Sparen voor kunstpoot

Freya’s verzorgers hopen in de toekomst een kunstpoot voor hem te kunnen kopen. Even sparen: hier zullen ze zo’n 1.200 dollar (1.100 euro) voor neer moeten tellen.

Bron: Metro. Beeld: KIJK