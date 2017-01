In vtwonen verbouwen of verhuizen helpt presentatrice Airen Mylene stellen waarvan het huis niet meer voldoet aan hun woonwensen. Er is sprake van gezinsuitbreiding of gebrek aan ruimte. Het koppel verkeert in tweestrijd: verbouwen of verhuizen. De een wil koste wat het kost weg en de ander wil nooit zijn of haar huis opgeven. Wat kiezen ze als ze van beide opties kunnen proeven?