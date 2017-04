Dit is waarom die ene verhuizing hét geluksmoment van Laurence was

Verhuizen gaat bijna altijd gepaard met bijzonder veel stress. Er is zoveel te regelen, in te pakken en te verplaatsen.

En dan hebben we het nog niet eens over dat je normale dagelijkse leven ook vaak gewoon doorgaat zoals werk en andere verplichtingen. Laurence had het al een tijd niet meer naar haar zin in haar oude huis. Voor haar was verhuizen dan ook een positieve stap – een nieuw begin. Toen ze voor het eerst in haar tuin (ja, in haar nieuwe huis had ze ein-de-lijk een tuin) tussen alle mensen zat die ze liefhad, was dat toch wel een geluksmomentje!

Over Mijn Geluksmoment

Het thema van de Libelle Zomerweek is dit jaar ‘Het Grote Geluk’. Voor iedereen is geluk iets anders, maar vaak zit het grote geluk juist in de kleine dingen. In de aanloop naar het festival in mei (klik hier voor kaarten) verklappen mensen zoals jij en ik wat hun geluksmomentjes zijn. Dat levert leuke, ontroerende, grappige, herkenbare en altijd bijzonderen onthullingen op.

Bron & beeld: Libelle TV