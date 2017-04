Verlamd hondje krijgt grote verrassing van baasjes

Hondje Puffy raakte 2 jaar geleden verlamd bij een auto-ongeluk. Daardoor kon het beestje niet meer lopen, maar daar vonden zijn baasjes een oplossing voor.

Doordat het beestje in 2015 aangereden werd door een auto, kon het beestje door een beschadiging van de zenuwen niet meer lopen. De dierenarts gaf de baasjes de keuze om het beestje in te laten slapen of te kijken hoe het hondje hiermee zou kunnen leven.

Rolstoel

Hun hondje in laten slapen was geen optie voor Michael en Danielle. Het hondje was namelijk eerst van haar moeder die aan kanker is overleden. Daarom besloten ze om het hondje met fysiotherapie te trainen en maakte ze zelf een rolstoeltje zodat het beestje zich weer kon bewegen. Dat model was niet geschikt voor langer gebruik, dus heeft het stel geld ingezameld voor een echt goede rolstoel voor het hondje. En daardoor ziet-ie er eigenlijk alleen nog maar schattiger uit (zie video).

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Kijk