Verrassing! Dit koppel had een heel aparte verrassing voor hun familie

Ben en Hannah wonen op Hawaii, maar vlogen speciaal voor de Kerst terug naar hun familie. Maar ze kwamen niet met z’n tweetjes.

Het stel had namelijk 9 maanden lang Hannahs zwangerschap verzwegen. Omdat ze hun familie 10 maanden niet hadden gezien, was de verrassing dan ook enorm toen het koppel terugkeerde met een babytje in hun armen. Als dit geen onvergetelijke Kerst wordt…

Bron: HLN. Beeld: KIJK