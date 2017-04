Wow: het verschil tussen zwanger zijn van één kind en een tweeling

Het vergelijken van je zwangerschappen is heel normaal. Zeker als je al een tweeling hebt en nu in verwachting bent van je derde kindje, een eenling. Dat verschilt nogal van elkaar!

De Amerikaanse Natalie Bennett heeft al een tweeling van 2 met haar man Weston. Nu is ze zwanger van hun derde kindje. Daar vertelt ze openhartig en eerlijk over. Hoe is het nu om zwanger te zijn? Hoe voelt ze zich? Hoe vinden de twee jongens het?

Verschil

Ze doet nog iets anders leuks: ze laat foto’s zien haar buik toen ze zwanger was van Liam en Judah én van nu. Wow, dan wordt echt goed duidelijk hoe verschillend zwangerschappen kunnen zijn! Wat een mooi plaatje!

Bron en beeld: KIJK