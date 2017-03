Wauw: Victoria Koblenko laat haar post-babylichaam zien in bikini

Het is pas 7 maanden geleden dat Victoria Koblenko beviel van haar zoontje Kiy, maar haar lijf ziet er alweer superstrak uit. Op Instagram deelt ze een vakantiekiekje van zichzelf in bikini. Gisteren deelde ze ook al een spannende foto van haar partner Evgeniy (zie video).

Terwijl Victoria op vakantie is in de Filipijnen, blijft ze doortrainen om weer in vorm te komen. Over een maand begint ze namelijk aan een filmproject waarvoor ze ‘zeer strak’ moet zijn. Ze heeft de hulp ingeschakeld van een personal trainer, want wat Victoria betreft is ze er nog niet helemaal klaar voor.

Restaureren

“7 maanden post partum is wanneer het vrouwenlijf al een beetje in vorm begint te komen, maar toch niet hetzelfde is als voor de zwangerschap”, schrijft Victoria. “En ondanks dat ik niet mag klagen, kan ik wel een handje gebruiken bij het restaureren van deze baby ‘oven’.”

Geen excuses

Haar trainer helpt haar met een trainingsschema dat zelfs op afstand wordt aangepast aan de mogelijkheden. “Ben ik in het buitenland en heb ik geen tijd voor de gym, dan worden mijn oefeningen aangepast aan wat ik met eigen gewicht kan trainen. Zelfs hier in de Filipijnen kijkt mijn trainer mee met wat ik eet en hoeveel uren ik slaap, zodat er geen excuses meer zijn!”

Bron: Shownieuws. Beeld: Instagram, ANP