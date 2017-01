Video van dansende bouwvakker is een ware internethit

Een Canadese bouwvakker gaat het internet over in een video waarin hij helemaal losgaat tijdens zijn werk. En wij snappen heel goed waarom.

Sandy Zaza-Restivo, een bouwvakker uit Toronto had even niets te doen tijdens zijn werkdag en besloot een lekker nummertje op te zetten en de show te stelen. Dat hij graag danst, is duidelijk te zien wanneer hij los gaat op een liedje van zangeres Ariana Grande. Een collega filmde het optreden van de bouwvakker zonder dat hij het in de gaten heeft. Als hij wél ziet dat hij gefilmd wordt, maakt hij er nog even een extra grote show van.

Hit

De video is inmiddels al miljoenen keren bekeken en zelfs de zangeres zelf heeft het filmpje gedeeld. “Mijn collega’s filmen me wel vaker”, zegt de man. “Ik doe dit elke dag. Ons werk is zwaar, dus ik vind dat het wel kan.” Daar kunnen wij het alleen maar mee eens zijn.

