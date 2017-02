Harrison Ford botste vorige week maandag bijna met zijn vliegtuigje op een groot passagierstoestel op een vliegveld in Californië. De 74-jarige acteur landde per ongeluk op een taxibaan, in plaats van op de landingsbaan. Hij vloog daarbij rakelings over een vliegtuig met 106 mensen aan boord. Bekijk de beelden van de bijna-botsing.

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: Daily Mail. Beeld: AFP