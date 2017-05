Viggo onderzoekt waarom vrouwen make-up zo belangrijk vinden

In deze aflevering van ‘Viggo doet Vrouwendingen’ onderzoekt Viggo waarom vrouwen make-up dragen. Een man staat op poetst zijn tanden, kijkt in de spiegel, steekt een duim op naar zichzelf… en is tevreden. Een vrouw doet altijd make-up op. Maar voor wie?

Viggo gaat vandaag kijken bij een make-up workshop, en probeert erachter te komen waarom vrouwen het zo belangrijk vinden om hun neus te poederen voordat ze de deur uitstappen.

LEES OOK:

Over Viggo doet Vrouwendingen

In ‘Viggo doet Vrouwendingen’ duikt Viggo Waas in de wereld van de vrouwen door met ze mee te gaan en mee te doen. Waarom vinden vrouwen het leuk om met z’n allen uren te winkelen, doen ze iedere paar weken weer een nieuwe vorm van sport en wat is dat toch met die trouwjurken? Met de nodige humor en zelfrelativering probeert Viggo erachter te komen wat er zich afspeelt in de hoofden van vrouwen.

Bron & beeld: Libelle TV